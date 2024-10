Volley serie A2 femminile: passa Conegliano. Bartoccini ancora ko: "Bisogna fare di più»

PERUGIA – La schiacciasassi Conegliano Veneto ha ribadito chi è la squadra da battere in serie A1 femminile e, con un turnover profondo, ha regolato a dovere la Bartoccini Mc Restauri Perugia. La terza sconfitta consecutiva per Perugia è arrivata al termine di tre set (14-25, 17-25, 21-25) con le magliette nere apparse troppo distanti da questa rivale. A caldo le parole dell’allenatore Andrea Giovi: "Prendiamo quello che c’è di buono da questa partita, rimarchiamo il fatto che dobbiamo camminare tutti insieme verso il nostro obiettivo. Contro una squadra come Conegliano Veneto non è facile, però se vogliamo competere con queste avversarie non possiamo permetterci di allentare mai la tensione. Con certe rivali i tuoi problemi non li mascheri, emergono e diventano difficilmente risolvibili, contro altre si possono camuffare ma è evidente che serve fare di più. Dovremo lavorare meglio in settimana e curare di più certi dettagli. Serve di alzare l‘asticella con chiunque altrimenti non si va da nessuna parte".

Questo il giudizio della palleggiatrice Maria Irene Ricci: "Perdere tre a zero fa sempre male, anche se di fronte avevamo un avversario fortissimo. Cerchiamo il lato positivo, il secondo set è uno spunto stimolante, dall’inizio della stagione sono stati fatti passi in avanti. Io credo che qualcosa sia cambiato dentro di noi, non è facile andare sotto e poi riprenderci. Stiamo crescendo come prestazioni e sono convinta che presto raccoglieremo di più".

Questo il tabellino:

Bartoccini Perugia 0

Conegliano 3

Perugia: Nemeth 16, Ungureanu 7, Gardini 6, Cekulaev 4, Gryka 4, Ricci 1, Sirressi (L1), Bartolini 1, Rastelli, Pecorari, Recchia. N.E. – Cogliandro, Orlandi, Traballi (L2). All. Andrea Giovi e Guido Marangi.

Conegliano Veneto: Braga Guimaraes 13, Adigwe 12, Lanier 10, Chirichella 7, Lubian 6, Wolosz 1, De Gennaro (L), Haak 1, Seki, Bardaro,. N.E. – Fahr, Lukasik, Eckl, Zhu (L2). All. Daniele Santarelli e Tommaso Barbato.

Alberto Aglietti