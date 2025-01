Volley serie A2 femminile. "Ragazze tenaci, andiamo a Messina per vincere»

La battaglia di domenica scorsa con la sconfitta al tie-break (per 15 a 13), in casa dopo 10 mesi di imbattibilità casalinga, ha lasciato tanta amarezza nell’Omag Mt San Giovanni. Ma non c’è tempo per piangersi addosso, domenica c’è subito un altro big-match, a Messina, e il coach marignanese Massimo Bellano suona la carica. "Siamo dispiaciuti, è vero, ma è un bene, perché vuol dire che le giocatrici ci tengono sempre a vincere. E vogliamo restare sul pezzo, siamo già concentrati sulla partita di domenica prossima".

Secondo lei cos’è mancato domenica scorsa contro la corazzata Brescia? "Un po’ di cinismo ed ordine nei momenti decisivi, abbiamo forse pasticciato un po’ troppo nel momento clou del match. Ma resta una sconfitta di misura contro una grande squadra, che, ricordiamoci, era partita per giocarsi la promozione e dunque ha ancora oggi una rosa di tutto rispetto. Ma noi, ripeto, abbiamo mancato di cinismo".

Ora il campionato vi mette di fronte Messina, un’altra pretendente alla serie A1, cosa vi aspetta in Sicilia? "Sarà un altro match da preparare molto bene e senza lasciare nulla al caso. Noi vogliamo vincere, non partiamo battuti e vogliamo raccogliere più punti possibile in vista poi della Pool Promozione".

Pool Promozione che partirà subito dopo la finale di Coppa Italia A2, il 9 febbraio a Bologna. Insomma oramai sta arrivando un vero tour de force, e come stanno le giocatrici anche da un punto di vista fisico? "Sicuramente adesso un po’ di stanchezza si comincia a sentire, ma noi crediamo nel nostro lavoro e vogliamo continuare a stare lassù. Le ragazze stanno tutte bene fisicamente, spingono tutte in allenamento e questo è un bellissimo segnale di volontà e tenacia, sicuramente in questi giorni cercheremo anche di recuperare le forze".

Infine un pensiero per la panchina, dalla quale si attendono energie fresche e ricambi in un periodo dove ci sarà bisogno di tutte. Tra gli ultimi innesti da segnalare anche domenica scorsa un po’ di minutaggio per Sassolini e Bagnoli. Cosa ne pensa? "Le ragazze della panchina si stanno impegnando moltissimo e stanno crescendo di livello, pur essendo giovani e contiamo proprio su di loro in questa parte di stagione dove le partite saranno ancora tante. Ma è molto bello vedere come tutte, proprio tutte, in allenamento si impegnano fino in fondo per migliorarsi".

Luca Pizzagalli