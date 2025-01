Volley serie A2 femminile. San Giovanni si rituffa nel campionato

Dopo la bella vittoria mercoledì sera nella semifinale di Coppa Italia, oggi al PalaMarignano (ore 17) San Giovanni si rituffa in campionato davanti al proprio pubblico. Di fronte ci sarà un avversario da prendere con le molle vista la sconfitta dell’andata subita ad opera dell’Orocash Picco Lecco, formazione che occupa l’ottavo posto in classifica, ma appunto risultata indigesta alle giocatrici marignanesi.

Le ragazze di coach Milano hanno vinto quattro partite e ne hanno perse dieci, sono reduci dalla sconfitta per tre a uno contro il Volley Casalmaggiore e dunque avranno voglia di riscatto. San Giovanni però vorrà buttare il cuore oltre l’ostacolo per ben figurare in questa fase finale di regular season, dove tutte le squadre sono impegnate a conquistare punti importantissimi che poi si porteranno dietro nella Pool Promozione che sarà poi decisiva per le ambizioni marignanesi di serie A1.

Da alcune domeniche il tecnico ospite ha recuperato da un infortunio la sua miglior schiacciatrice, Linda Mangani, mentre rispetto alla gara di andata non fanno più parte del roster brianzolo Martina Ghezzi, passata al volley Vicenza in B1, e la giovane palleggiatrice Safa Allaoui, tesserata con il Cbf Balducci Macerata.

Starting six classico per l’Omag-Mt con coach Massimo Bellano che dovrebbe schierare Nicolini opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi, con le ragazze della panchina pronte per fornire il proprio contributo.

