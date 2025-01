Volley serie A2 femminile. San Giovanni, testacoda contro Mondovì

Inizia in trasferta il 2025 del volley marignanese. L’Omag-Mt San Giovanni, nella gara valida per la quinta giornata del campionato di serie A2, quest’oggi alle 17 affronta, al Palamanera, il fanalino di coda Bam Mondovì. La gara arriva dopo la splendida vittoria del sestetto marignanese in chiusura di anno contro Macerata, successo che ha anche decretato il primato solitario in vetta alla classifica.

L’avversario di turno, la Bam Mondovì, quest’anno pare fare meno paura degli anni passati, occupa l’ultima posizione in classifica del girone A con cinque punti in classifica, due sole vittorie e undici sconfitte. È squadra molto giovane, quella piemontese, che vorrà invertire la marcia raggranellando punti da qui alla fine della stagione regolare.

Coach Claudio Basso, al suo settimo anno sulla panchina di Mondovì, prima da vice allenatore e ora da coach, dovrebbe schierare la diagonale tutta straniera con la palleggiatrice austriaca Dana Schmit opposta alla tedesca Lara Berger, posto quattro per Lancini e Viscioni, centrali Tresoldi e Catania, libero Giubilato.

Starting six classico per l’Omag-Mt coach Massimo Bellano che dovrebbe schierare Nicolini opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi.

La settimana per le atlete dell’Omag-Mt sarà intensa, perché dopo la trasferta di Mondovì seguirà la semifinale di Coppa Italia contro la Futura Giovani Busto Arsizio di coach Alessandro Beltrami, mercoledì (20.30) al Pala Marignano.

Luca Pizzagalli