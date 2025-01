Volley serie B. Maxitalia Jumboffice si gode il primo posto

Con dieci vittorie su dodici gare disputate, la Maxitalia Jumboffice Sestese ha conquistato meritatamente la vetta del girone D di Serie B ed ora può, quindi, guardare con rinnovate ambizioni al prosieguo del torneo cadetto. "Eravamo consapevoli di avere un organico che ci potesse consentire un buon piazzamento, ma non pensavamo che, a questo punto della stagione, potessimo essere addirittura al primo posto" afferma Stefano Marchi, tecnico dei sestesi.

"A due partite dal termine del girone d’andata, siamo anche in piena corsa per partecipare alle semifinali di Coppa Italia e sarebbe un onore per noi e per tutta Sesto Fiorentino centrare questo lusinghiero traguardo" prosegue l’allenatore che aggiunge un concetto ben chiaro su quale sia il futuro: "Il fatto di non essere più un outsider ci complica un po’ le cose, perché tutti danno ovviamente il massimo contro la capolista, ma se vogliamo rimanere il più possibile ai vertici, dobbiamo reggere anche questo tipo di pressione".

Sulla stessa lunghezza d’onda il team manager della Maxitalia Jumboffice, Massimo Marcono: "L’obiettivo che ci eravamo posti ad inizio campionato era quello di raggiungere il più velocemente possibile una tranquilla posizione di classifica e questa prima parte del torneo ha, invece, mostrato una squadra che, classifica alla mano, ha sovvertito anche il più roseo dei pronostici". Che prosegue: "Siamo altresì consapevoli di avere ancora margini di miglioramento, ma sarà fondamentale riuscire a indirizzare le nostre energie e il naturale entusiasmo nella giusta direzione, evitando di volare troppo alto nei momenti positivi, cercando, al contempo, di non drammatizzare in quelle fasi negative che potrebbero esserci da qui a fine campionato".

A oggi, comunque, la storica società di Sesto si gode il primo posto, puntando a regalare ai propri numerosi ed appassionati tifosi ulteriori soddisfazioni. Dopo la lunga sosta natalizia e di fine anno, il 12 gennaio la compagine sestese sarà di scena a La Spezia, contro un avversario sicuramente di buon livello.

Maurizio Filippini