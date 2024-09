Volley serie A2 femminile. San Giovanni, amichevole e festa coi tifosi

Giornata di sport e festa oggi al PalaMarignano dalle 16. Prima si terrà l’amichevole tra le padrone di casa della Omag Mt contro Macerata, un’annunciata big del campionato. Poi alle 18.30 è prevista la presentazione del settore giovanile Unica e alle 19 la presentazione ufficiale ai tifosi della nuova squadra di serie A2 di San Giovanni. Un appuntamento per testare lo stato di forma delle marignanesi ad una settimana dall’inizio del campionato. Infatti domenica prossima ci sarà l’esordio sempre a San Giovanni (ore 17) contro Costa Volpino. Omag Mt San Giovanni è reduce, intanto, dall’ottima prestazione di giovedì scorso a Modena contro Itas Trentino dove il punteggio finale di 2-2 non rende merito ad una prestazione maiuscola delle ‘Zie’ che contro un’altra grande squadra del campionato erano a un passo dalla vittoria (24-21 il punteggio nel quarto set prima di alcuni errori finali). "Stiamo bene – commenta il presidente Stefano Manconi (nella foto) – e stiamo ritrovando tutti gli elementi. A partire anche da Parini, che giovedì ha riassaporato il campo e sta mettendo minuti nelle gambe. Abbiamo ottimi segnali anche dalle nuove arrivate, come Ravarini, giovane attaccante dalle ottime prospettive. Siamo contenti, attendiamo i tifosi per una giornata di sport e festa". Tanto entusiasmo attorno alla squadra che ha confermato le veterane Ortolani, Consoli, Parini, Nardo e che può contare su nuovi innesti di valore come Piovesan, Valloppi, Polesello, Ravarini, Bagnoli.

Luca Pizzagalli