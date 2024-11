Volley serie A2 femminile. San Giovanni, carica Polesello: "Non vogliamo fermarci ora»

San Giovanni ci crede, 5 su 5 vittorie in campionato e vetta solitaria nel girone A di serie A2. Ora la carica arriva anche dalla panchina e dalla centrale Giulia Polesello, ottimo rinforzo di una rosa assai competitiva. 20 anni, romana, Giulia è già entrata nel motore Omag Mt con una prestazione superlativa nel big match di Macerata due settimane fa. "È stato un ottimo esordio, mi sono fatta trovare pronta – dice Polesello – e grazie anche agli 8 punti realizzati sono stata eletta pure miglior giocatrice della partita". Per essere al debutto stagionale la centrale romana ha fatto capire tutto il proprio potenziale e la propria classe, anche se poi domenica scorsa, in casa contro il fanalino di coda Mondovì, si è risieduta in panchina. Tutto questo dà un’idea della forza di San Giovanni. "Sono agli ordini del coach – spiega – e sono qui per crescere, voglio dare il mio contributo. C’è tanto entusiasmo ed il pubblico di San Giovanni è fantastico". Domenica ci sarà la trasferta a Lecco, altra outsider del torneo, ma sempre squadra da prendere con le molle: "Noi non vogliamo sottovalutare nessuno, ma siamo sempre più consapevoli del nostro potenziale, ce la giochiamo con tutti".

Ed è la risposta alla domanda sugli obiettivi che fa ben sperare tutto l’ambiente marignanese. Ci credete nel sogno della serie A1? "Noi giochiamo solo per vincere, ed è inutile negare che il pensiero della serie A1 c’è, specie dopo prestazioni come le ultime dove abbiamo vinto e convinto, ma assolutamente non vogliamo fermarci qui, e non vogliamo sottovalutare nessuno". Luca Pizzagalli