Volley serie A2 femminile. San Giovanni chiude la stagione regolare

L’ultimo impegno casalingo della regular season vedrà oggi la Omag-Mt San Giovanni contro la Cbl Costa Volpino, ultima in classifica nel girone B, al PalaMarignano con fischio d’inizio alle ore 17. Arbitrano Andrea Bonomo e Filippo d’Amico.

All’andata San Giovanni si impose con un perentorio 3-0 in casa delle bergamasche. Serena Ortolani (nella foto), schiacciatrice in grande spolvero nelle ultime partite, presenta il match: "La partita con Costa Volpino, anche se l’ultima di campionato, sarà molto importante per noi, sia per il fattore punti, che poi ci porteremo nel Pool Promozione, sia per il nostro spirito. Abbiamo bisogno di confermare le nostre sicurezze e questa partita deve essere una buona occasione per noi. Costa Volpino è una squadra tosta, ha dei buoni attaccanti, dovremmo mettere in campo il nostro miglior muro e difesa e soprattutto la nostra energia che ci contraddistingue".

San Giovanni ha ritrovato tutte le sue giocatrici e si sta allenando al meglio di fatto solamente da un paio di settimane in una stagione falcidiata da infortuni e acciacchi da agosto a fine anno. Dunque oltre al risultato oggi conterà soprattutto capire lo stato di forma e di spirito di una squadra che si affaccia al Pool Promozione (si parte già domenica 28 contro Busto Arsizio ancora in casa al PalaMarignano) con ambizioni.

Luca Pizzagalli