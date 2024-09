Volley serie A2 femminile. San Giovanni perde con onore. Ortolani mette a segno 16 punti

Firenze

3

San Giovanni

0

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 5, Malual 16, Butigan 12, Leonardi Giulia, Giacomello, Nervini 2, Mancini 1, Ribechi, Lapini, Cagnin 5, Agrifoglio, Davyskiba 11, Bechis 2. All. Bendandi

OMAG MT SAN GIOVANNI: Ortolani 16, Polesello 3, Nicolini 5, Valoppi (libero), Ravarini, Consoli 6, Piovesan 8, Meliffi (libero), Bagnoli, Monti, Sassolini, Nardo 10, Merli. All. Bellano

Arbitri: Mattia Vincenzo Massone e Andrea La China.

Parziali: 25-23; 25-21; 25-23

Perde 3-0 alla sua prima uscita stagionale, in amichevole, la Omag Mt San Giovanni. Ma al torneo McDonald’s non demerita, anzi fa bella figura al cospetto delle più quotate avversarie, Il Bisonte Firenze, che militano in A1. Sugli scudi tra le marignanesi i nuovi acquisti Nicolini e Piovesan con il libero Valoppi che dà già un primo assaggio di quello che i tifosi marignanesi potranno ammirare al PalaMarignano. Per lunghi tratti sia nel primo che nel secondo set San Giovanni è stata avanti, arrivando anche ad un più 7 nel secondo set che ha lasciato presagire ad una partita riaperta, poi le più esperte fiorentine hanno fatto pesare classe e preparazione fisica prendendo sicurezza e controllo del match nel terzo set. Ma il gioco delle ‘Zie’ per larghi tratti ha impressionato trovando sempre buone soluzioni in attacco, con Ortolani, Piovesan e Nardo già in un buon stato di forma. A muro interessante esordio anche per Nicolini. Oggi alle 16 finale per il terzo posto contro la perdente tra Roma Volley e le campionesse di Francia Levallois Paris St.Cloud.

Luca Pizzagalli