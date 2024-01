Volley serie A2 femminile. San Giovanni, Turco in campo contro Mondovì

San Giovanni cerca il filotto di tre vittorie in A2 femminile per chiudere il discorso qualificazione al Pool Promozione e soprattutto per avere un ‘tesoretto’ di punti nella seconda parte di stagione. Oggi si gioca al PalaMarignano con un avversario ostico come Mondovì, l’unica squadra, eccetto Macerata, ad aver battuto per 3-0 Omag Mt in questo campionato. "Stiamo recuperando le forze – conferma il presidente Stefano Manconi – e vogliamo fare bene nelle ultime tre partite del girone di ritorno, non ci vogliamo accontentare della matematica certezza di entrare nel Pool Promozione". Prima Mondovì in casa, poi trasferta a Lecco e di nuovo in casa il 21 gennaio con Costa Volpino, tre partite alla portata delle marignanesi. Ma ci vorrà una squadra in forma. "Turco (nella foto) ha recuperato, Caforio dovrebbe farcela anche se fino all’ultimo non scioglieremo le riserve, discorso a parte merita Nardo che viene da un affaticamento, speriamo di recuperarla al meglio". Mondovì è sempre stato un ostacolo molto duro per San Giovanni negli ultimi anni, a partire da Decortes che all’andata segnò 30 punti. "Non solo Decorters – dice Manconi – ma anche Grigolo e l’ex Coulibaly, dovremo stare attenti perché loro sono agguerrite, cercano di entrare nel Pool Promozione come quinte classificate e dunque ottenendo l’ultimo posto disponibile". Servirà anche il pubblico delle grandi occasioni: "Mi auguro di vedere un PalaMarignano più pieno delle ultime uscite casalinghe".

Luca Pizzagalli