Volley serie A2. Fgl-Zuma, 2025 al via con il big match

La Fgl-Zuma Castelfranco inaugura la prima partita del 2025 fra le mura amiche del PalaParenti, domani pomeriggio alle ore 17 per un nuovo game del campionato cadetto. Una sfida importante, perché le ragazze di coach Marco Bracci si troveranno di fronte la Cbl Costa Volpino, attuale quinta forza del campionato. Una vittoria piena delle castelfranchesi permetterebbe di tenere vive le speranze di aggancio della stessa quinta piazza, distante oggi sette lunghezze.

"Conosciamo l’importanza di questa gara – commenta la centrale Alessandra Colzi – ci arriviamo cariche e faremo di tutto per ottenere un risultato importante. Dobbiamo cercare di racimolare più punti possibili da qui al termine della prima fase del campionato, poi tireremo le somme. Ci aspettano delle partite importanti da disputare in casa e dovremo cercare di sfruttare il più possibile anche il fattore campo. Costa Volpino sarà un’avversaria ostica che arriva da due vittorie consecutive. Non ha iniziato bene il campionato, ma è cresciuta partita dopo partita inanellando una serie di risultati positivi, per cui oggi è una squadra in fiducia. Ed in più vorrà sicuramente rifarsi della gara di andata, in cui noi l’abbiamo spuntata al tie-break".

La piccola pausa dal campionato è servita alla Fgl-Zuma per recuperare energie dopo un dicembre particolarmente intenso. "Abbiamo avuto un tour de force notevole – conclude la centrale toscana - queste due settimane ci sono servite per ricaricare le pile e siamo pronte per scendere in campo".

Stefania Ramerini