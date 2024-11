Volley serie A2. Fgl-Zuma, c’è Imola. Operazione sorpasso

La Fgl-Zuma Castelfranco torna a giocare fra le mura amiche del PalaParenti per disputare la sesta giornata del girone di andata. Dall’altra parte della rete, con inizio alle ore 17, ci sarà la Clai Imola rivale di spessore, ma allo stesso tempo alla portata delle locali. L’obiettivo delle toscane è dare continuità di risultati e provare a conquistare i primi tre punti stagionali dopo due vittorie al tie-break che hanno dimostrato tutta la caparbietà del team di Marco Bracci. Il libero Veronica Bisconti (nella foto) commenta che "sarà un’altra battaglia, il successo della scorsa settimana ci ha dato fiducia. Essere riuscite a ribaltare una partita che perdevamo 2-0 non era scontato, per il morale è stato un successo di grande valore, adesso bisogna ricordarsi di quanto fatto di buono e ripartire da lì. Siamo due formazioni neo promosse ma la nostra rivale ha raccolto qualcosa in più rispetto a noi". La classifica, infatti, vede il team romagnolo a quota sei punti, reduce però dalla sconfitta contro la Valsabbina Millenium Brescia. La Fgl-Zuma, al contrario, ha ritrovato entusiasmo dopo il successo in rimonta sul campo della Cbl Costa Volpino e domani proverà a esaltarsi davanti al proprio pubblico. "Noi abbiamo tanti margini di crescita e già dall’inizio dell’anno siamo migliorate molto. Sicuramente partita dopo partita aumenta l’esperienza di questo gruppo in Serie A2, si acquistano maggiore consapevolezza e sicurezza", conclude il libero. Appena 2 posizioni e 2 punti dividono le 2 formazioni e per la Fgl-Zuma è l’occasione perfetta per agganciare, se non addirittura sorpassare il team di Imola.