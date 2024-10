Volley serie A2. Fgl-Zuma, è l’ora della vendetta: "Contro Messina non sarà facile»

Quarto appuntamento con il campionato di A2 e la Fgl-Zuma Castelfranco torna a giocare fra le mura amiche del PalaParenti di Santa Croce con il cambio di orario alle ore 15 e non alle 17 come di consueto. Al di là della rete ci sarà l’Akademia Sant’Anna Messina, team ostico che si presenta con 8 punti già conquistati ed è attualmente la terza forza del campionato. Quindi si prospetta una sfida tutt’altro che semplice per capitan Zuccarelli e compagne, reduci dalla sconfitta per 3-1 proprio contro la capolista Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Una battuta d’arresto che però, per come è arrivato, ha accresciuto la consapevolezza delle toscane di poter giocare alla pari anche con le squadre più blasonate del girone. Ecco perché nell’ambiente c’è fiducia nella possibilità di poter fare una grande partita e strappare punti pesanti per muovere la classifica. Il libero Tesi presenta la gara: "Contro Messina sarà una sfida sicuramente dura, in cui servirà tanta concentrazione. Ma sono fiduciosa, sapremo esprimere il nostro gioco.". Un inizio di stagione per lei non fortunatissimo, fermata da un infortunio alla mano che non le ha permesso di essere a disposizione di coach Bracci per questo primo scorcio di campionato: "Mi sono fatta male al pollice, ho riportato la rottura della falange durante una difesa. Ormai è un mese che sono fuori, ho iniziato a toccare un po’ palla questa settimana, sono contenta di ripartire rispettando comunque i giusti tempi". Sulle potenzialità di Castelfranco Pisa Tesi non ha dubbi: "Penso che la nostra sia una squadra che può regalare grandi soddisfazioni e che, oltre ad essere un bel gruppo, avrà sicuramente modo di dimostrare il valore che ha". Le biancoblu, che proprio al PalaParenti, hanno conquistato i loro primi punti in A2, chiamano a raccolta tanti tifosi per sostenerle in questa nuova sfida.