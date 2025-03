Volley, serie A2. Fgl-Zuma: il rush finale. Tre gare per la salvezza

Ultime tre partite per centrare la salvezza, è questo il rush finale che attende la Fgl-Zuma Castelfranco domani impegnata nell’anticipo di Pool Salvezza in programma eccezionalmente alle ore 15. Domani il team di Bracci, reduce dalla bella prova in Abruzzo, affronta la capolista del girone, la Resinglass di Olbia 38 punti sette in più delle toscane. L’obiettivo salvezza è vicino, ma Zuccarelli e compagne devono mettere in cascina altri punti per arrivare al tanto desiderato traguardo. La formazione sarda ha dalla sua la tranquillità di una permanenza in Serie A2 già conquistata. "Sappiamo che ogni punto può fare la differenza - commenta la schiacciatrice Alessia Tosi – noi siamo cariche e determinate a dare il massimo. Mi aspetto una partita molto intensa, perché Olbia è una squadra che gioca con grande determinazione e non regala nulla. La sua posizione in classifica è più tranquilla, ma questo potrebbe renderla ancora più libera mentalmente, permettendole di esprimere il suo gioco senza pressioni. Dovremo essere pronte a rispondere colpo su colpo, mantenendo alta l’attenzione e imponendo il nostro ritmo fin da subito. Giocare in casa è sempre un grande vantaggio, perché il calore del pubblico ci dà una spinta maggiore nei momenti difficili e la presenza dei nostri tifosi è un valore aggiuNto per mantenerci concentrate per affrontare ogni set con determinazione".