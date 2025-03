Volley serie A2. Fgl-Zuma, servono punti. Ma c’è l’ostacolo Como

Al PalaParenti di Santa Croce domani arriva la Tecnoteam Albese Volley Como e la Fgl-Zuma Castelfranco vuole i tre punti in palio. Appuntamento alle 17.30 per vivere un altro importante turno nel percorso verso la salvezza. Dopo il successo di Olbia, la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa va a caccia di continuità proverà a conquistare nuovi punti pesanti in chiave salvezza. L’avversaria di turno è reduce dall’affermazione per 3-0 sulla Clai Imola. Con dieci vittorie stagionali – due in più delle castelfranchesi – e secondo posto in classifica nella Pool Salvezza, la Tecnoteam sarà una squadra ostica da affrontare. Lo sa bene anche Alessandra Colzi, centrale della Fgl-Zuma che con 52 muri punto è la migliore della sua squadra in questo fondamentale. "Sarà una gara difficile, come tutte d’altronde in un girone dove si lotta per la permanenza nella categoria. Incontriamo una delle formazioni più forti di questa pool e noi sappiamo che da qui in avanti qualsiasi partita sarà importantissima". Le toscane, spinte dal proprio pubblico, domani pomeriggio cercheranno la via che conduce ai tre punti per dare continuità al risultato blindato in tessa sarda. "Di fronte avremo una rivale che può contare su giocatrici esperte, noi dovremo essere brave un po’ in tutti i fondamentali ed esprimere il nostro miglior gioco per portare a casa il risultato". conclude la centrale della Fgl-Zuma.

Stefania Ramerini