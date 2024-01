Volley, serie A2. Finalmente i Lupi. Arriva il Pordenone

I Lupi ritornano in campo per disputare stasera il recupero della terza di ritorno. La Kemas Lamipel affronta alle 19 i friulani del Prata di Pordenone al PalaParenti. I conciari sono scesi in campo, per l’ultima volta, a fine dicembre, imponendosi per 3-1 a Pineto degli Abruzzi. I Lupi, pur non disputando due incontri, hanno mantenuto l’ottavo posto con 19 punti e stasera, grazie ad un successo, si avvicinerebbero al settimo posto detenuto da Porto Viro a quota 23. I friulani, che all’andata batterono per 3-0 i conciari, dovrebbero schierare: Alberini-Lucconi, Katalan-Scopelliti, Terpin-Petras e De Angelis libero. A fine mese, esattamente mercoledì 31, la Kemas Lamipel recupererà la seconda giornata di ritorno, ospitando alle 19 Aversa. In gennaio sono previste: la trasferta di Ravenna di domenica prossima ed il match interno con Ortona di domenica 28. Queste gare, compresa ovviamente quella di oggi, verranno disputate per scalare posizioni in graduatoria, per partecipare ai play-off di fine stagione. A questi prenderanno parte le prime sette. "Ci aspetta un match difficile – dice Gatto, vice di Lawrence – contro una squadra ben preparata. Noi, dopo cinque vittorie nelle ultime sei gare, respiriamo un’aria positiva. Sarà una bella partita".

Marco Lepri