Volley Serie A2: Gasparini e Mariano tra i reggiani, Morgese, Garnica e Zamagni nei veneti. Si gioca alle 18 al PalaBigi. Conad-Porto Viro è la partita degli ex

Tanti ex sulla strada della Conad (6), di scena al PalaBigi alle 18 nella quinta giornata di Serie A2 contro la Delta Group Porto Viro (3). Nel secondo turno interno consecutivo, che fa seguito alla sconfitta al tie-break rimediata non senza combattere contro Siena, i giallo-rossi vanno a caccia della seconda vittoria stagionale, ma per farlo dovranno battere una squadra come quella veneta che, caduta mercoledì con Grottazzolina, vanta ben 5 atleti con trascorsi alle nostre latitudini.

Se da parte Conad hanno giocato in Veneto gli schiacciatori Gasparini e Mariano, con quest’ultimo che è a 12 punti dai 1500 in regular season, nelle fila di Porto Viro giocano 3 dei protagonisti della storica accoppiata campionato-coppa di 2 anni or sono: su tutti il libero reggiano Morgese (foto), che dopo aver seguito coach Mastrangelo a Santa Croce è approdato quest’anno al club rodigino, ma non si può dimenticare l’eterno palleggiatore Garnica, classe 1980, che di quella Conad era la mente ed il capitano. Chiude il tris il centrale Zamagni, mentre in altre annate hanno vestito il giallo-rosso anche l’opposto Bellei e Tiozzo, senza dimenticare il vice allenatore Mattioli.

Per Morgese è un piacere tornare in città: "Sarà l’occasione per ritrovare amici, parenti e conoscenti. Non abbiamo ancora espresso il massimo delle nostre possibilità e vogliamo riscattarci, mentre la Conad punta di certo a vincere la prima gara interna della sua stagione".

Sulla sua ex squadra, il numero 16 ha le idee chiare: "Fanuli ha a disposizione un bel mix di giocatori di esperienza e giovani che stanno dando buone risposte. Hanno attaccanti di ottimo livello come Marks e Maiocchi, dovremo fare del nostro meglio per arginarli". Questo, invece, il pensiero del libero della squadra di coach Fanuli, Pochini: "Porto Viro, a mio parere, è una squadra di spessore notevole. Ciò, tuttavia, non cambia lo spirito che deve animare la nostra squadra: dobbiamo essere combattivi, a prescindere dall’avversario, e con tanta voglia di far bene e di non accontentarci mai".

Nei precedenti la Conad ha vinto uno solo dei 5 match disputati; dirigono l’incontro Bassan e Papadopol.