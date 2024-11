Volley Serie A2. La Conad schianta Macerata. Terzo hurrà in una settimana

CONAD

3

MACERATA

0

CONAD REGGIO EMILIA: Zecca (L), Signorini, Gottardo 9, Porro 2, Guerrini ne, Stabrawa, De Angelis (L), Barone 7, Bonola ne, Ades ne, Gasparini 18, Alberghini ne, Suraci 13, Sighinolfi 5. All. Fanuli.

BANCA MACERATA FISIOMED: Pozzebon, Marsili 1, Ichino, Ferri, Valchinov 11, Ottaviani 8, Cavasin 3, Fall 10, Sanfilippo, Klapwijk 10, Gabbanelli, Berger 8, Palombarini ne, Andric ne. All. Castellano.

Arbitri: Chiriatti e Sessolo.

Parziali: 26-24, 25-23, 25-21.

La Conad (7) schianta Macerata (6) in 3 set, con la formazione di Fanuli che conquista così il terzo successo nell’arco di una settimana, rilanciandosi prepotentemente in classifica.

Nella sfida di via Guasco, che vive comunque in equilibrio come dimostrano i parziali, Gasparini e compagni dimostrano di essere lontani parenti della versione balbettante di inizio campionato, giocando con grande autorevolezza soprattutto nei momenti chiave.

I padroni di casa partono col piede giusto ma un muro dell’opposto marchigiano Klapwijk fissa il punteggio sul 19 pari; Suraci si procura il primo set point, per poi sprecarlo con un errore al servizio, ma alla seconda occasione è un muro di Barone a regalare il parziale inaugurale alla squadra di Fanuli. Macerata prova a rifarsi al cambio di campo e tocca il +3 sull’11-14, ma la Conad non è intenzionata a fare sconti e risale ben presto la china: Gasparini mette a terra il 21-18, poi è un ace di Gottardo a concedere al sestetto cittadino la possibilità di salire 2-0. Gli ospiti si portano nuovamente in scia, prima di capitolare su errore dalla linea dei 9 metri di Ottaviani.

Nel terzo set, dopo una inizio combattuto, sono nuovamente i locali a portarsi saldamente in testa, chiudendo alla seconda opportunità dopo un errore al servizio di Cavasin. Domenica prossima un altro match casalingo, contro Fano guidata in panchina dall’ex Mastrangelo.