Volley serie A2. La Consar contro Brescia resta a secco in amichevole

Consar Ravenna

0

Brescia

3

(24-26, 21-25, 26-28)

CONSAR RAVENNA: Tallone, Canella, Guzzo, Ekstrand, Copelli, Russo; Goi (L1); Selleri, Mirabella, Zlatanov, Bertoncello, Feri, Grottoli, Pascucci (L2). All. Valentini.

BRESCIA: Erati, Cavuto, Bonomi, Tondo, Cominetti, Raffaelli, Hoffer (L1), Tiberti, Cargioli, Franzoni (L2), F. Zambonardi, Bettinzoli, Bisset, Manessi. All. R. Zambonardi.

Note – Durata set 20’, 24’, 21’, 21’ per un totale di 1h e 26’. Ravenna: bs 24, ace 10, muri 3; Brescia: bs 23, ace 7, muri 6.

Dopo le 2 sconfitte contro Porto Viro e dopo il successo contro Fano, ieri sera la Consar Ravenna ha perso 0-3 a Carpi anche contro Brescia, annunciata fra le protagoniste del prossimo torneo di A2. Coach Valentini si è affidato al sestetto che, con tutta probabilità, sarà quello titolare in campionato, con Russo in regia, Guzzo opposto; Copelli e Canella centrali; Tallone ed Ekstrand alla mano; Goi libero, tornato nei ranghi dopo il forfait per febbre dell’ultimo match a Porto Viro. Fra i bresciani si è distinta l’ampia colonia degli ex, formata dal centrale Erati, e dagli schiacciatori Raffaelli e Cavuto. I giallorossi hanno giocato alla pari per lunghi tratti, costringendo gli avversari ad un superlavoro, soprattutto nel 1° e nel 3° set, conclusi ai vantaggi, dopo che la Consar aveva condotto 16-15 e 21-20 in entrambi i parziali. Il set supplementare è stato poi vinto 25-22 dai giallorossi. Ora la formazione ravennate, è attesa, sabato pomeriggio, dall’ultimo test precampionato a Siena. Domenica 6 ottobre alle 18, al Pala de André, il sestetto di coach Valentini, debutterà contro Fano.