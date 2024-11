Volley serie A2. La Consar vuole tornare a correre. Alle 18 trasferta a Pineto

Dopo 8 giornate consecutive trascorse in vetta alla classifica, la Consar Ravenna indossa per la prima volta gli abiti dell’inseguitrice. Oggi pomeriggio al Palavolley Santa Maria di Pineto (fischio d’inizio alle 18; arbitri Di Bari Cruccolini; diretta in chiaro sul Vbtv), il sestetto di coach Valentini – scivolato al 2° posto a quota 17 in condominio con Cuneo, Acicastello e Prata – rende visita alla formazione abruzzese, che occupa il terzultimo posto a quota 8. Il ko interno 1-3 di domenica scorsa al Pala de André nello scontro diretto con Brescia, è stato il primo match stagionale senza punti all’attivo per i ravennati che, nel finale di gara, hanno anche sprecato 3 set ball per andare al 5° set. La sfida è stata caratterizzata dal debutto di Zlatanov nello starting six, nel ruolo di schiacciatore ricevitore. Nel corso del match, coach Valentini ha poi riproposto Ekstrand, tornando all’assetto delle precedenti giornate. Per la sfida odierna, il tecnico calabrese potrebbe tornare allo status quo, con lo svedese in campo dall’inizio. Pineto, al 2° anno in A2, è reduce dal ko interno contro Cantù, tra l’altro avversario della Consar nel prossimo match casalingo di domenica 1 dicembre. Gli abruzzesi hanno conquistato solo due successi, 3-1 a Macerata al debutto, e 3-0 in casa contro Fano. Le sconfitte sono 6, di cui 2 al tiebreak. In panchina, nelle vesti di responsabile tecnico, c’è una vecchia conoscenza del volley ravennate, ovvero Simone Di Tommaso, ex ct azzurro di beach volley, ed ex palleggiatore della Consar in Superlega (era il vice di Saitta) nella stagione 2018-19. Aria di amarcord anche per il centrale bellariese Matteo Zamagni, ex ravennate nel vittorioso campionato di serie A2 2010-11, quello dello storico ritorno nella massima serie. Di Tommaso gioca abitualmente con Catone in cabina di regia, schierato in diagonale con l’opposto finlandese Kaislasalo; Zamagni e Presta al centro; Di Silvestre e il carioca Baesso schiacciatori di banda; Morazzini libero. I precedenti fra le due squadre sono 4, tutti a favore di Ravenna che, lo scorso anno si è aggiudicato 3-0 entrambi i match. Fra i padroni di casa va registrato il provvedimento del giudice sportivo che ha diffidato il centrale Copelli per "comportamento reiteratamente protestatario avverso l’operato arbitrale a fine gara".