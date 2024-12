Volley, Serie A2. La Fgl-Zuma Castelfranco attende l’Omag-Mt San Giovanni

"Ci aspetta una partita difficile, contro una squadra molto forte, però noi cercheremo di dare il meglio per metterla in difficoltà". Così Florencia Ferraro, regista della Fgl-Zuma Castelfranco, presenta il match di domani valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A2. Al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno, con fischio di inizio alle ore 17 arriverà l’Omag-Mt San Giovanni In in Marignano, attuale seconda forza del girone e reduce dalla netta vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa contro l’U.S. Esperia Cremona. "Fare risultato contro una big sarebbe importante in primis per il nostro umore, perché ci darebbe un’ulteriore spinta sul fronte della consapevolezza di ciò che possiamo fare. Possiamo contare sul fattore campo, i nostri tifosi saranno importanti nonostante siamo tutti consapevoli che non sarà facile strappare dei punti. Giocheremo senza avere nulla da perdere e alla fine vedremo cosa dirà il risultato" conclude la palleggiatrice.

Le romagnole hanno all’attivo nove vittorie e perso solo in due e occasioni: la Fgl-Zuma è reduce da un periodo più che positivo con nove punti conquistati nelle ultime quattro giornate segno evidente della crescita del club.