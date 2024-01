Volley serie A2. La Kemas Lamipel abbatte la quarta forza

KEMAS LAMIPEL S. CROCE

3

PRATA PORDENONE

0

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Coscione 1, Lawrence 15, Mati Pardo 7, Cargioli 10, Colli 13, Allik 13, Loreti (L), Giannini, Brucini, Parodi, Russo, Gatto n.e, Matteini n.e, Gabbriellini (L) n.e, Petratti n.e. All: Bulleri.

PRATA PORDENONE: Alberini 3, Lucconi 19, Katalan 3, Scopelliti 4, Terpin 9, Truocchio 3, Petras, De Angelis (L), Baldazzi, Petras 11, Pegoraro, Iannaccone, Sist n.e, Aiello n.e, Bellanova n.e. All: Boninfante.

Arbitri: Amandola e Tortù.

Note: successione set: 34-32; 25-19; 25-22. Batt. sbagliate Lupi: 15; Aces: 4; Muri: 7. Batt. sbagliate Prata: 17; Aces: 4; Muri: 7. Spettatori: 250.

Feroce partenza dei Lupi nell’anno nuovo. I biancorossi, nel recupero della terza di ritorno, superano per 3-0 la quarta forza della A2, Prata di Pordenone, mettendo nel mirino il settimo posto di Porto Viro, ultima posizione per accedere ai play-off. La Kemas Lamipel, da inizio dicembre, viaggia come un treno (6 vittorie su 7 gare) e, di questo passo, l’obiettivo finale sarà centrato. Ieri sera i friulani di Boninfante hanno preso atto della verve dei conciari, usciti bene da un lungo e tirato primo set (34-32), chiuso da Cargioli a muro. Colli ed Allik, nella circostanza, hanno brillato, mentre Pardo e Lawrence hanno messo a segno solo 3 punti in due. L’opposto caraibico si è riscattato negli altri due giochi esprimendosi al meglio, chiudendo la gara con un muro superbo. La regìa di Coscione (mvp) è stata da campione consumato, con una lettura di prim’ordine. Loreti ha svolto al meglio il compito, Cargioli ha fatto un figurone, Colli e Allik hanno chiuso con 13 punti a testa, mentre Pardo, pur non brillando, ne ha messi a segno 7. Prova corale della squadra di Bulleri, involatasi sul 2-0 nel secondo parziale: 25-19 nonostante l’ingresso di Petras tra gli ospiti, per Truocchio. I pordenonesi ci hanno provato nel terzo mantenendo a lungo 3 punti di vantaggio, ma una volta raggiunti sul 20-20 si sono arresi all’arrembante finale dei Lupi, azionati dall’ottimo Coscione: 25-22.

Marco Lepri