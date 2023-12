Volley serie A2. L’ira di Bisogno: "Da Emma Villas voglio di più»

Dopo la sconfitta con Cuneo ha parlato il presidente Giammarco Bisogno (foto). E non è stato particolarmente tenero nei confronti della squadra: "È stato bello rientrare a Siena, sono contento dell’afflusso di pubblico, non era scontato. Sotto il profilo tecnico la squadra deve analizzare con maggiore attenzione certi approcci al match – ha sottolineato –, specialmente nelle sfide in casa. Abbiamo finora vissuto momenti buoni, ma anche momenti negativi dando vantaggi notevoli alle avversarie, penso alle partite giocate contro Prata, contro Ravenna e anche alla sfida contro Cuneo nella quale nei primi due set la squadra non ha dato il meglio di sé".

E ancora: "C’è bisogno di lavorare di più sulla concentrazione, l’ambizione e la fame. L’esempio è la gara di Brescia. Se la squadra non sarà agguerrita e combattiva come quella volta, avremo difficoltà ad arrivare ai playoff. Il campionato è difficile e faticoso – ha rimarcato il presidente –, le squadre sono molto combattive, ogni gara è una finale, tutto l’ambiente e tutto il gruppo devono fare uno sforzo e dare qualcosa in più, altrimenti i playoff saranno un sogno". Il patròn biancoblù auspica un immediato cambio di passo sin dalla prossima gara: "Sarà una partita importantissima e mi aspetto una prestazione di altissimo livello dall’inizio della gara – ha aggiunto Bisogno –. Chi indossa questa maglia deve dare il massimo non solo nel rendimento ma anche nell’atteggiamento. Si deve dare il massimo, sono dei professionisti e quindi valgono le regole dei professionisti".

Stefano Salvadori