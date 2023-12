Volley serie A2. Lupi a Pineto: "Occhio, hanno un volto diverso»

Ultima partita del 2023 per i Lupi impegnati questa sera (ore 20,30) a Pineto degli Abruzzi contro la squadra allenata da Tomasello. Dopo questo incontro, per niente agevole, i biancorossi torneranno a misurarsi in campionato, mercoledì 17 gennaio al PalaParenti contro Prata di Pordenone. Prima dovranno osservare una sosta forzata per la convocazione in Nazionale Juniores di tre loro componenti: Mati, Loreti e Russo. Questi tre pallavolisti saranno impegnati dal 3 all’8 gennaio a Roma per poi partecipare dal 9 al 13 al torneo di Francoforte per le qualificazioni al Campionato Europeo Under 20. Stasera si gioca a Pineto con un’avversaria che non vince da sei turni e che vorrà chiudere l’anno vittoriosamente dinanzi al proprio pubblico. Gli abruzzesi, terz’ultimi in classifica, dispongono di 12 punti contro i 16 di una Kemas Lamipel posizionata all’ottavo posto.

La gara in riva all’Adriatico è valida per la prima di ritorno. Rispetto all’andata, quando i pinetesi si imposero per 3-1 a Santa Croce, sono cambiate le cose nei due sestetti-base. Gli abruzzesi hanno inserito l’opposto polacco Franc ed il centrale padovano Basso, indirizzando poi l’attaccante argentino Benavidez a Ravenna. Dalla Romagna è arrivato l’ex senese Panciocco. Ai Lupi è invece arrivato l’estone Allik, giocatore di equilibrio. Nel girone d’andata i conciari hanno fatto meglio dei diretti avversari, apparsi sempre combattivi in ogni incontro disputato. La Kemas Lamipel è reduce dalla sconfitta per 3-0 nel derby di Siena che ha fatto seguito a quattro successi consecutivi. L’allenatore Bulleri, presentando la gara, si è così espresso: "Il girone di ritorno per noi sarà un pochino particolare, perché iniziamo ora con Pineto e poi avremo una pausa di quasi tre settimane per i giocatori convocati nella nazionale giovanile. Dopo avremo cinque partite concentrate in due settimane. Pineto si presenta con un volto diverso rispetto a quello che abbiamo affrontato alla prima giornata di campionato, è una sfida da prendere con le molle".

Marco Lepri