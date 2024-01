Volley serie A2. Lupi, che rimonta. Punti fondamentali

Kemas Lamipel S. Croce

3

Service Ortona

2

Kemas Lamipel Santa Croce: Coscione 5, Allik 4, Mati 11, Lawrence 31, Colli 12, Cargioli 8, Gabbriellini (L), Parodi 12, Brucini, Giannini, Loreti (L), Matteini, Petratti, Gatto. All. Bulleri.

Sieco Service Ortona: Fabi, Broccatelli, Bertoli 17, Benedicenti, Delvecchio 1, Marshall, Patriarca 3, Cantagalli 21, Falcone, Tognoni, Donatelli, Lapkov 17, Di Giulio, Dimitrov 2, Lanci L.. All. Lanci N.

Arbitri: Prati e Vecchione.

Note: Parziali: 20-25, 24-26, 25-17, 25-22, 15-11 Battute sbagliate Santa Croce: 21; Aces: 3; Muri: 9. Battute sbagliate Sieco Service Ortona: 17; Aces: 2, Muri: 9.

La Kemas Lamipel rimonta due set agli avversari e porta casa due punti fondamentali. Partono meglio gli ospiti. Entra Parodi per Allik, in difficoltà con la ricezione. Sieco Service vince 20-25. Sul 2-6 la panchina biancorossa opta per una prima sospensione tecnica. La Kemas Lamipel perviene al pareggio, sul 18-18. Parodi in pallonetto regala il primo set point ai suoi ma Lapkov si dimostra mattatore del finale di set e permette ai suoi di chiudere 24-26 alla prima occasione. La Kemas Lamipel nel terzo set tenta di difendere il primo vantaggio significativo della partita. Lawrence guadagna il 22-15, con un gran colpo sulle mani, poi trova ancora una diagonale mortifera che porta i Lupi al set-point. L’errore di Patriarca mette il sigillo sul 25-17. Quarta frazione. Bulleri a metà parziale, rimette dentro Allik, questa volta per Colli. La Kemas Lamipel difende il break con le unghie e con i denti. Chiude Lawrence tirando fortissimo sulle mani di Lapkov. Tie-break. Al cambio campo è 8-6 per la Kemas Lamipel. Sieco Service, però, ha mille vite e con un muro di Lapkov su Parodi riesce ancora a portarsi sotto, -1. Time-out per Bulleri, sbaglia Bertoli in battuta. Una super difesa di Coscione propizia il punto di Lawrence, 13-9. Lawrence guadagna immediatamente il primo match-point 14-10 e poi la chiude. Trionfa la Kemas Lamipel Santa Croce, che guadagna due punti importantissimi per la graduatoria.