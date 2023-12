Volley serie A2. Lupi, finale col botto

PINETO

1

KEMAS LAMIPEL

3

PINETO: Paris 1, Chavers 14, Nikacevic 2, Basso 7, Di Silvestre 15, Panciocco 18, Sorgente (L), Mignano, Pesare, Frac 2, Jeroncic 2, Msatfi n.e, Loglisci n.e, Marolla n.e. All: Tomasello.

KEMAS LAMIPEL: Coscion 2, Lawrence 32, Mati 11, Cargioli 9, Colli 11, Allik 11, Loreti (L), Giannini, Russo Brucini, Parodi, Brucini, Gabbriellini (L) n.e, Matteini n.e, Petratti n.e. All: Bulleri.

Arbitri: Brunelli e Toni.

Note: successione set: 25-21; 26-28; 22-25; 19-25. Batt. sbagliate Pineto: 14; Aces: 4; Muri: 9. Batt. sbagliate Lupi: 20; Aces: 2; Muri: 11.

PINETO – I Lupi chiudono il 2023 vincendo per 3-1 a Pineto degli Abruzzi. Dicembre è stato il mese del grande rilancio dei biancorossi con cinque successi ed una sola sconfitta. Sono 14 i punti conquistati sui 18 disponibili: un bel bottino, per una squadra che tornerà a giocare mercoledì 17 gennaio, in casa con Prata di Pordenone, per la convocazione in Nazionale Juniores di tre suoi ragazzi. Infatti, Mati, Loreti e Russo vestiranno l’azzurro. Ieri è stato Lawrence il mattatore dell’incontro con un bottino eccezionale: 32 punti. Gli abruzzesi hanno vinto il primo set per 25-21 con i conciari fallosi al servizio con ben 8 errori che hanno pregiudicato il set. Un coraggioso Pineto ha insistito ma, la Kemas Lamipel si è fatta trovare pronta, restando sempre attaccata agli avversari per poi punirli (26-28) nell’infuocato finale del secondo set. La parità ha dato una significativa spinta ai conciari, trascinati da un Lawrence infermabile. Coscione ha insistito su di lui ottenendo una messe di punti. Pineto ha tenuto fino al 22-22 ma è stato superato ancora dall’opposto caraibico: 22-25. Nel quarto ed ultimo parziale, gli adriatici si sono gradualmente arresi alla squadra di Bulleri, sempre in controllo (3-9; 10-15 e 15-20) ed abile nell’ottenere tre punti preziosi ed un successo alquanto meritato: 19-25.

Marco Lepri