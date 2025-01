Volley Serie A2. Mechini: "Il 2024 impegnativo, ora. Emma Villas riparte»

Il vicepresidente Fabio Mechini ha affidato ai social il bilancio dell’anno che si chiude: "Il 2024 è stato molto impegnativo, con tanti bei ricordi e alcune immagini agrodolci: 35 partite disputate (21 vittorie e 14 sconfitte), 17 tra le mura amiche (13 vinte) e 18 in trasferta (con 8 vittorie). La prima del 2024 a Pordenone con la bellissima vittoria al tiebreak che ci ha portato a terminare la regolar season al 3° posto a pari punti con Cuneo".

E poi: "Non possiamo dimenticare un percorso playoff straordinario, 2 gare fantastiche contro Brescia, una semifinale epica contro Porto Viro per inciampare contro la favorita Grottazzolina in finale; in Coppa Italia poi si è vendicata con noi Brescia (andata a vincere Coppa Italia e Supercoppa). La stagione si conclude anche con un traguardo mai raggiunto : la vittoria di tutti i titoli territoriali con le nostre squadre giovanili".

Mechini continua: "La prima partita della nuova stagione sportiva è iniziata con una bellissima vittoria netta per 3-0 contro Aversa per concludersi proprio il 29 dicembre con un perentorio 3-0 contro Pineto confermando un tris di vittorie consecutive; tra le due gare la stagione possiamo definirla complicata tra alti e bassi, ma apriamo il 2025 al più fervido ottimismo. Due parole per raccontare un anno importante, che ha portato tutti i nostri atleti, allenatori, dirigenti, tifosi, sponsor, appassionati a gioire per le tante vittorie e non perdere fiducia nelle sconfitte. Arrivederci al 2025 e al 6 gennaio per il big match contro Ravenna".

Ravenna che proprio domenica ha conquistato il primo posto in classifica, in virtù del maggior numero di vittorie (12) rispetto a Brescia e Prata di Pordenone (11) che la affiancano a quota 33 punti. Siena, come detto, si è portata al quinto posto con 25 punti, alla pari con Aversa (che ha una vittoria in più) e Catania (che invece ne ha una in meno).