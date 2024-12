Volley Serie A2. Nelli: "Il gruppo sta venendo fuori»

Gabriele Nelli, 21 punti realizzati, è stato dominante ieri sera contro la Abba Pineto. Un apporto preziosissimo quello dell’opposto giunto in estate che sembra essere sempre più inserito nel sistema di Graziosi. "Abbiamo rispettato il piano partita e quello che ci eravamo detti – ha detto il numero 11 biancoblu a fine gara –. Sapevamo che era una partita difficile e che era necessario entrare in campo determinati e mettere tutto ciò che avevamo fatto nelle ultime settimane".

La sensazione è che finalmente adesso la squadra giri nel verso giusto in tutti in fondamentali. "Stiamo lavorando molto bene a mio avviso, ad alto livello e siamo molto contenti di ciò. Questa deve essere la nostra base per crescere ancora – prosegue Nelli –. Sono contento di questo gruppo che sta venendo fuori alla grande".

Determinante anche il fatto che l’infermeria sia vuota. "Abbiamo la fortuna di essere tutti ad allenarci, cosa che ci è mancata ad inizio stagione ed è molto importante a questo livello. I frutti si inizino a vedere finalmente. La classifica? Va guardava alla fine della regular season se pensiamo a dove eravamo qualche partita fa, la posizione attuale in chiave playoff è importante per il morale e l’ambiente. Era importante vincere e fare punti in questo momento. Fisicamente mi sento bene dopo un inizio di stagione un po’ condizionato dallo stop iniziale. Stiamo ritrovando tutti insieme le nostre sicurezze a partire dal servizio, il muro, la difesa".

Adesso per iniziare il 2025 ci saranno le sfide a Ravenna, seconda, e Brescia, prima. "Abbiamo chiuso il 2024 con tre vittorie pesanti, ora stacchiamo un attimo per il capodanno e poi pensiamo alle prossime che sono molto difficili visto che sono tutte squadre sopra di noi - conclude Nelli -. Sappiamo che per fare punti dovremo fare ancora meglio di quanto fatto oggi".