Volley serie A2, oggi torneo a Montecchio. L’Omag-Mt recupera Sassolini ed è pronta a sfidare le grandi

Torna in campo due giorni e mezzo dopo il torneo di Imola la Omag Mt San Giovanni e lo fa quest’oggi pomeriggio al Pala Dionigi di Montecchio, per un altro torneo amichevole con squadre di categoria superiore. Le marignanesi sfideranno nell’ordine, a partire dalle ore 18.30, prima le bulgare del Levski Sofia e quindi a seguire il Vallefoglia, padrone di casa. Il torneo vedrà tre partite in successione con la vittoria al meglio di due set su tre. Un altro pomeriggio di grande volley che farà capire meglio a tifosi e staff tecnico il livello della nuova squadra marignanese, che il 6 ottobre esordirà nel campionato di serie A2.

"Recuperiamo l’attaccante Sassolini, mentre ancora potrebbe restare in panca Parini – conferma il presidente Stefano Manconi (nella foto) – è un altro test con squadre di serie A1, dove il risultato conta fino ad un certo punto, mentre conta la prestazione e l’amalgama tra le nuove giocatrici". Dopo la bella figura contro le campionesse francesi a Imola ora San Giovanni vuol crescere ancora dopo un mese di preparazione, mentre si intensifica il calendario di amichevoli. "Sabato giocheremo poi a Macerata contro una big del nostro campionato di serie A2 – prosegue Manconi – poi giovedì a Modena, in campo neutro, giocheremo contro Trento, ed infine di nuovo contro Macerata ma in casa a San Giovanni domenica 29 settembre. Contro squadre di serie A2 del nostro campionato capiremo ancora meglio il nostro stato di forma e le nostre ambizioni". La stagione sta entrando nel vivo per un roster che può contare su nuovi innesti di altissimo valore come la palleggiatrice Nicolini, il libero Valoppi e la banda Piovesan, autrice di 19 punti proprio domenica pomeriggio contro Parigi. Si attendono punti però anche da Sassolini, che potrà portare nuova energia all’attacco.

Luca Pizzagalli