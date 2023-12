Volley Serie A2: stasera è campionato. Provaci Conad: a Cuneo regalati la terza vittoria di fila

Conad (16) a caccia della terza vittoria consecutiva nel turno infrasettimanale di Serie A2, che la vede impegnata alle 20,30 nella prima di due trasferte consecutive sul campo della Puliservice Cuneo (15).

Una sfida che evoca dolci ricordi, ripensando in particolare a 2 stagioni or sono: in terra piemontese, infatti, i giallo-rossi vinsero al Coppa Italia, per poi bissare nella finale playoff, conquistando due successi contro pronostico.

Reggio arriva alla sfida odierna dopo aver fatto bottino pieno sia con Santa Croce che con Pineto, entrambe battute al PalaBigi col punteggio di 3-1, e più in generale da 3 vittorie nelle ultime 4 uscite.

La squadra di Fanuli, attualmente quarta in compagnia di Porto Viro, sembra vicina al definitivo salto di qualità ma per farlo dovrà dare conferme nella sfida odierna ed in quella domenicale, in programma a Ravenna: negli scontri diretti i giallo-rossi sono avanti 8-6 con l’opposto Marks che è a 8 lunghezze dai 1.500 attacchi vincenti in Italia e non si vorrà certo far sfuggire l’occasione per tagliare il traguardo.

Ex di turno è il centrale reggiano Bonola.

Coach Battocchio, tecnico dei padroni di casa, schiera il classe 1979 Sottile in cabina di regia, mentre il ruolo di opposto è occupato dal danese Jensen; il "senatore" Botto, quarta stagione in Piemonte, ed il greco Anreopoulos giocano in banda, mentre Codarin e Volpato sono i centrali.

Il libero è Staforini. Cuneo, dopo due stop di fila, si è rilanciata nelle ultime uscite, espugnano al tie-break sia Porto Viro che Siena.

Foto: Ernesto Torchia,

libero della Conad