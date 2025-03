Volley serie a2. Trillini: "Emma Villas pronta al rush finale». Festa con lo sponsor Terrecablate

La Emma Villas si prepara al rush finale di regular season desiderosa di consolidare o se possibile migliorare la posizione dentro la griglia dei playoff. I senesi al momento sono sesti ma il quinto posto, occupato da Cuneo, è distante solo tre punti. Decisive le sfide contro Fano (domenica in casa alle 17,30) e Reggio Emilia (in trasferta il 16 alle 18). "Siamo in un buon momento – ha detto il centrale biancoblu Stefano Trillini ieri nella sede dello storico partner Terrecablate – come il filotto di vittorie consecutive da cui siamo reduci dimostra. Ci stiamo avvicinando a grandi passi ai playoff è sarà importante arrivarci al meglio. Mancano due partite molto importanti per la classifica e per darci lo slancio in vista della post season. Proveremo a consolidare il sesto posto e magari ad agguantare il quinto, dando tutto nelle ultime due giornate giocando con fiducia. Pensiamo gara per gara e non troppo all’avversario. Se giochiamo come sappiamo abbiamo visto che i risultati vengono di conseguenza. Quinti o sesti, in ogni caso ci aspetta un primo turno playoff molto duro e con la prima in trasferta. Le prime della classifica sono molto forti e servirà arrivarci pronti anche perché ci sono pochi margine di errore (visto che si gioca al meglio delle tre gare ndr)". Padrone di casa l’amministratore unico di Terrecablate Marco Turilazzi. "Il nostro è un rapporto antico che dura da dieci anni e che va avanti con reciproca soddisfazione visto che con Emma Villas condividiamo idee ed iniziative sociali alle quale teniamo moltissimo. Sono contento che la squadra sia in un ottimo momento e siamo davvero felici della maglia di cui ci hanno omaggiato che celebra i 20 di nostra attività".

Guido De Leo