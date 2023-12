Volley Serie A3. "Banca Macerata, nel ritorno concedi il bis»

"Nel girone di ritorno occorre mantenere la concentrazione e la cattiveria agonistica che hanno contraddistinto la Volley Banca Macerata nel girone di andata dell’A3 di volley". Italo Vullo, dg del club maceratese, traccia la strada perché la seconda parte di stagione possa riservare importanti soddisfazioni dopo avere chiuso l’andata in testa al girone con 11 vittorie in 12 gare, l’unica sconfitta è maturata al tie break a San Giustino. "Finora – aggiunge Vullo – il bilancio è positivo e non solo per il primo posto, ma anche per il clima instauratosi all’interno in cui tutte le componenti sono unite". Sabato a Bari inizierà il girone di ritorno per Macerata e la seconda parte nasconde sempre più insidie. "Non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia e mantenere anche nella seconda fase della stagione quella capacità di tirarci fuori dalle difficoltà. Non possiamo permetterci di mollare essendo un girone molto equilibrato. Finora i ragazzi hanno avuto un qualcosa in più nella capacità di non darsi mai per vinti, in aggiunta a quanto fatto vedere sul piano del gioco". C’è ora da affrontare la seconda parte con l’obiettivo di migliorare. "Il muro – spiega Vullo – è sul piano tecnico il fondamentale in cui abbiamo ampi margini di crescita. Per il resto siamo su buonissimi livelli, ma il muro può farci compiere un ulteriore salto di qualità". Finire al primo posto dà la possibilità di giocarsi la promozione in A2 sfidando la capolista dell’altro girone, salirà di categoria chi vincerà due gare su tre. Al momento c’è Mantova in testa nel girone Bianco. "Gli addetti ai lavori – osserva Vullo – dicono che il nostro raggruppamento sia quello più difficile e competitivo, forse è vero ma occorre vedere sul campo. Mantova è una formazione organizzata, esprime una buona pallavolo e sbaglia poco. Il punto è vedere in quali condizioni le due leader arriveranno a quella fase. Sono partite secche in cui entrano in gioco tanti fattori". La perdente rientrerà in gioco per la promozione a cominciare dalla semifinale dei playoff. Il 9 o l’11 gennaio la Volley Banca Macerata giocherà in Coppa Italia ospitando Palmi. Lo scorso anno si sono tenute a Macerata la fase finale della Final Four di Coppa Italia e la società non è propensa a concedere il bis.