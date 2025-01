Volley serie a3 maschile. A San Giustino c’è la capolista San Donà

SAN GIUSTINO – Sfida di cartello in serie A3 maschile oggi (ore 18) per la Ermgroup San Giustino che tra le mura amiche riceve la capolista Personal Time San Donà di Piave, entrambe provenienti da un successo. La terza affermazione consecutiva ha ulteriormente rasserenato l’atmosfera nel collettivo del tecnico Marco Bartolini, ma la settimana non è stata di certo vissuta fra gli allori: mente rivolta alla prima della classe e alle soluzioni da adottare per poter contenere la sua pericolosità. Fra i candidati al posto da titolare nel ruolo di schiacciatore c’è capitan Niccolò Cappelletti che dice: "Contro la capolista l’impresa è difficile ma non impossibile, se facciamo leva sui suoi punti deboli". Gli uomini guidati da Daniele Moretti possono contare su una certezza in più derivante dalla prima posizione. Tra gli ospiti attenzioni rivolte allo schiacciatore Leonardo Baciocco e al palleggiatore Alessandro Bellucci. Arbitri: Bosica e Merli.

San Giustino: Biffi - Marzolla, Quarta - Galiano, Cappelletti - Carpita, Pochini.

San Donà di Piave: Bellucci - Giannotti, Fusaro - Mellano, Baciocco - Brucini, Iannelli.