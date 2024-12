Volley serie a3 maschile. San Giustino, sfida insidiosa a Belluno

SAN GIUSTINO – Nella settima giornata del campionato di serie A3 maschile va in trasferta la Ermgroup San Giustino che oggi sfida l’ambiziosa Belluno Volley. I padroni di casa, appena due settimane fa, hanno cambiato allenatore affidandosi a Marco Marzola. L’organico bellunese è più che competitivo, nel ruolo di opposto c’è il pericoloso Riccardo Mian. I biancoazzurri del tecnico Marco Bartolini sono reduci da un bel successo che ha migliorato la loro classifica. Il libero Gian Marco Cioffi ha detto: "In passato ho dato una mano in battuta e in difesa, però adesso gioco nel ruolo che mi compete di più. Belluno può fare leva su buoni fondamentali, il muro su tutti, noi dobbiamo concentrarci sulla nostra metà campo e su quello che facciamo. Dobbiamo limitare gli errori, una volta fatto questo, sarà più facile". La gara sarà in diretta gratuita streaming sul canale della Lega Pallavolo. Arbitri: Antonio Testa (PD) e Marco Pernpruner (TN). Belluno: Ferrato – Mian, Luisetto - Mozzato, Loglisci - Guarienti Zappoli, Martinez (L). San Giustino: Biffi – Marzolla, Galiano - Quarta, Cappelletti – Cipriani, Pochini.