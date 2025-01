Volley serie A3 maschile. San Giustino in Sardegna per opporsi alla Sarroch

SAN GIUSTINO – Riprende oggi il campionato di serie A3 maschile con la ErmGroup San Giustino impegnata in trasferta contro Sarlux Sarroch. I sardi diretti dal tecnico Marco Camperi hanno avuto un buon periodo, raccogliendo tre vittorie filate, ma prima della sosta sono incappati in uno stop.Dall’altra parte della rete il coach Marco Bartolini cerca di stimolare a dovere i suoi giocatori per conquistare altri punti. A dirigere il gruppo dal campo sarà il regista Jacopo Biffi che dopo l’infortunio è tornato alla miglior condizione atletica. Lo schiacciatore Matteo Maiocchi afferma: "Abbiamo lavorato tanto in queste tre settimane di stop, che per noi erano fondamentali per prendere una identità di squadra". Arbitri: Denise Galletti (MN) e Barbara Manzoni (LC). Sarroch: Lusetti – Dimitrov, Pilotto – Leccis, Chiapello – Nasari, Mocci (L).

San Giustino: Biffi – Marzolla, Galiano - Quarta, Cappelletti – Maiocchi, Pochini (L).