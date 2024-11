Volley Serie B. 4 Torri, cresce lo staff dopo l’arrivo di Ferroni: "Eventi collaterali e iniziative con le partite»

Cresce lo staff della 4 Torri. Dopo l’arrivo del direttore operativo Giorgio Ferroni, entrano nei quadri societari anche Federica Taranto e Federico Sandonati. Entrambi lavoreranno a stretto contatto con Ferroni per quanto riguarda l’organizzazione di eventi collegati alle partite della prima squadra e non solo.

In particolare Federica Taranto, sarà la responsabile immagine e ha già maturato una buona esperienza nell’organizzazione di eventi. Ultimamente l’abbiamo vista al lavoro in occasione del Ferrara Film Festival: "Prima però ho gestito le aree ospitality e il servizio di accoglienza in tribuna per la Spal quando giocava in serie A e poi anche per il basket maschile – spiega Federica –. Nella 4 Torri sarò la responsabile immagine e accoglienza, sia per le partite che per altri tipi di eventi che organizzeremo. Ringrazio Giorgio Ferroni per avermi coinvolto in questa nuova avventura".

Proprio in questi giorni il gruppo di lavoro si riunirà per definire le prossime iniziative: "Le iniziative riguarderanno eventi collaterali alle partite della prima squadra ma non solo. La pallavolo è un’esperienza per me nuova ma ci metterò il massimo per fare un buon lavoro e chissà, riuscire ad accompagnare in futuro la 4 Torri verso la serie A".

Nella foto, da sinistra Roberto Poli (general manager 4 Torri), Federica Taranto (responsabile immagine), Giorgio Ferroni (direttore operativo), Federico Sandonati (responsabile relazioni), Filippo Govoni (direttore sportivo).