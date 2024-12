Volley Serie B. 4 Torri, per sognare serve il salto di qualità al palasport

È arrivato il momento di fare il salto di qualità per la 4 Torri Volley, che dopo otto giornate si ritrova quinta in classifica con sei punti di ritardo dal secondo posto che significa playoff. Non un distacco enorme considerando che alla fine del campionato mancano ancora tantissime partite, ma comunque sufficiente per pretendere dalla squadra di Fortunati la continuità che è mancata in questo avvio di stagione. Non in trasferta, dove i granata hanno sempre vinto, ma al palasport di Ferrara nel quale Morelli e compagni hanno perso tre gare su tre. Oggi alle 17,30 nell’impianto di piazzale Atleti Azzurri d’Italia contro Btm & Lametris Massanzago serve quindi il primo acuto casalingo, necessario per tenere il passo delle prime della classe e coinvolgere sempre più appassionati di pallavolo.

A proposito, in settimana, la 4 Torri Volley ha presentato la campagna promozionale ‘Voliamo Insieme’, un progetto interessante e ambizioso che deve però andare a braccetto coi risultati positivi della squadra di Fortunati. L’avversario di turno è Massanzago, sesto in classifica a -1 dai granata e reduce da due sconfitte consecutive a Montecchio (2-3) e in casa contro il Carnio (1-3). L’allenatore Macente può contare su questa rosa: alzatori Sartore e Tonello, opposti Baratto e Pettenuzzo, schiacciatori Betto, D. Scattolin, Pravato, Olivi, Barutta, centrali Calzavara, De Lazzari, Shadi, Zanatta, libero A. Scattolin. In casa 4 Torri Volley tutti a disposizione dell’allenatore Andrea Fortunati che presenta così questa sfida: "È stata un’ottima settimana di allenamenti e sento che la squadra è pronta e attenta – commenta –. Massanzago è una squadra che gioca molto bene e ha un paio di bocche da fuoco efficaci, tra le quali spicca Barutta. Per quanto riguarda noi, ribadisco ancora una volta: servizio e muro saranno le chiavi di volta".

Questa la rosa a disposizione di coach Fortunati: alzatori Schincaglia e Zanni, schiacciatori Grazzi (nella foto), Morelli, Rossatti e Rossetti, opposto Cherin, centrali Aprile, Dosi, Pavani e Sulmona, liberi Poli e Soriani. Ricordiamo che come al solito l’ingresso al palasport è gratuito per tutti.

