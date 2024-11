Volley serie B. 4 Torri a Gorizia col rientro di Zanni. Fortunati: "Sono giovani e pericolosi»

Non è stata certamente una partenza all’altezza delle aspettative quella della 4 Torri Volley, che per proseguire la stagione con gli obiettivi fissati alla vigilia del campionato di serie B deve immediatamente cambiare marcia. Serve una svolta, a partire dal match in programma oggi alle 17,30 alla palestra Pacapan di Gorizia contro lo SloVolley Zkb. In realtà, lontano da Ferrara finora la squadra di Fortunati se l’è cavata piuttosto bene: agevole vittoria a Padova contro l’attuale penultima in classifica Valsugana Volley e impresa sul campo della Tmb Monselice. La squadra goriziana però è da prendere con le molle: dopo le sconfitte contro Monselice e Treviso, i goriziani hanno regolato 3-1 il Sol Lucernari (vittorioso domenica scorsa proprio a Ferrara) e perso solo al tie break a Povegliano con il Carnio che era ancora a quota zero. Così Andrea Fortunati al riguardo di questa partita: "Si tratta di una squadra giovane, molto agonista che batte e difende molto bene – spiega l’allenatore della 4 Torri Volley –. Sul loro campo sono molto ostici perché possono contare su un pubblico numeroso e rumoroso. Vanno affrontati in modo molto deciso, soprattutto nel fondamentale di muro, nel quale possiamo garantire centimetri e qualità. Comunque abbiamo effettuato una buona settimana di allenamenti e ora siamo al completo. Anche Zanni ha ripreso pienamente ed è probabile che entri in campo".