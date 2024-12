Volley Serie B: a Casalserugo non può commettere errori. 4 Torri sfida il fanalino. Obiettivo tre punti

Seconda trasferta di fila per la 4 Torri Volley, che dopo il successo ottenuto nell’ultimo weekend a Povegliano è determinata a ripetersi oggi alle 18 a Battaglia Terme (provincia di Padova) contro il fanalino Casalserugo Pallavolo. Possibilmente stavolta con una vittoria da tre punti, perché è arrivato il momento di accorciare le distanze dalla zona playoff, ora distante sei lunghezze. Con tre punti all’attivo, frutto di una vittoria e una sconfitta al tie-break, la formazione padovana si ritrova in fondo alla classifica. Ma va prestata la massima attenzione a Casalserugo Pallavolo, reduce da una vittoria al quinto set sul campo di Gorizia. È una squadra viva quindi quella che attende Morelli e compagni, con l’allenatore Masiero che dovrebbe schierare un sestetto con Bosetti in regia, Lovato opposto, Benetazzo e Tiozzo in banda, Ramazzina e Zambelli centrali, libero Bozza. Dall’altra parte coach Andrea Fortunati ha condotto una settimana di allenamenti al completo, ma oggi non potrà contare sul centrale Sulmona.

Il sestetto iniziale potrebbe essere dunque quello proposto a Povegliano contro il Carnio, ovvero Zanni in regia, Grazzi opposto, Rossatti e Rossetti in banda, Aprile e Pavani centrali, Poli libero. "Ci aspetta un’altra trasferta, questa volta contro Casalserugo, una squadra che viene da un tie-break vinto in trasferta contro Slovolley dopo una partita lunghissima e molto combattuta – osserva l’allenatore della 4 Torri Volley –. È una formazione che gioca una pallavolo molto rapida: non ha tanti centimetri a livello di altezza media, ma sopperisce con una buona base tecnica e agonistica. Il nostro fondamentale chiave è il muro, con il quale abbiamo la necessità di essere precisi, disciplinati e ovviamente efficaci. Possiamo contare su una buona settimana di allenamento e su tutta la rosa, a eccezione di Sulmona". Ricordiamo che la 4 Torri Volley finora ha vinto tutte le quattro gare disputate in trasferta, quindi a Battaglia Terme l’obiettivo è confermare la buona abitudine.

s.m.