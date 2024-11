Volley serie B. Ambra tutta cuore e grinta, ma non basta

Sconfitta a testa alta per l’Ambra Cavallini Pontedera che cede per 3-0 in casa al cospetto del Transport Ripalta di Cremasca seconda forza del campionato. Alla fine nessun punto utile per la compagine di Bigicchi, ma la soddisfazione di aver tenuto testa ad uno dei club allestiti per la parte alta del girone. Le pontederesi giocano con cuore e grinta, offrono tanti spunti vincenti a fronte di qualche sbavatura che pesa nella conta finale. Il primo set scorre via veloce, ma nel successivo l’Ambra sale in cattedra (5-1) facendo ottimo sfoggio in attacco e nella correlazione muro-difesa (8-3) con lunghi scambi sempre supportati dal numeroso pubblico di casa. Le avversarie non si danno per vinte e accorciano il divario (8-5, 10-8) mettendo in difficoltà ricezione e ricostruzione del gioco delle pontederesi. Il pareggio arriva al decimo punto e le lombarde trovano il sorpasso con il successivo ace. Le ragazze di Bigicchi si fanno intendere con un loro punto in servizio: il ritmo di gioco sale e la gara è sempre più avvincente (12-12). Seguono 2 attacchi perfetti (da zona 4 e da seconda linea) che rilanciano l’Ambra al comando (17-15, 20-17).

La formazione avversaria riesce a annullare il gap (20-20) e si lotta alla pari. Il team rivale passa avanti (21-22) e beffando le padrone di casa si aggiudica anche il secondo set. Donati e compagne non si danno per vinte e partono forte anche nel gioco successivo (5-2), ma le lombarde sono sempre alle calcagna (5-4) e poco dopo è di nuovo massima parità (6-6). La rivale di Cremasco passa firma il + 2, ma le biancoblu sono determinate non solo riportano la situazione nell’ennesima parità (9-9), ma con grinta si portano al comando (12-10) per poi farsi nuovamente sorpassare dalle ospiti. Giocata vincente al centro per l’Ambra e si torna alla perfetta parità. Ma è uno degli ultimi slanci: le rivali allungano (16-19, 18-22) fino alla vittoria.