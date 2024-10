Volley serie B. Arno, derby no. Codyeco sale in vetta. Gruppo Lupi, debutto amaro di Buti

La vittoria per 3-0 nel derby con Arno Toscanagarden di Castelfranco, catapulta la Codyeco Lupi, da sola, in vetta alla classifica. Questi i parziali: 25-26, 28-26, 25-20. Santacrocesi a quota 8 dopo tre turni, per un primato “bugiardo”, con ben otto squadre che devono recuperare una gara, causa maltempo. Intanto sui biancorossi splende il sole, con una partenza da protagonisti, con Da Prato in ripresa. Il bomber è andato decisamente meglio (13 punti) rispetto alle due gare precedenti. Il più continuo è stato Colli (14), talvolta contrariato da errori evitabili, ma la Serie B è un torneo molto distante, tecnicamente, da quella A2 di cui la Santa Croce biancorossa è stata “Regina” per lustri. In B si avverte anche l’assenza del video-check ed i palati fini, si lagnano. Morale del derby: Codyeco tutto sommato da primi posti, ma ora viene il difficile con due trasferte in Emilia su campi complicati (San Martino in Rio e Sassuolo) contro avversari ostici. Arno Toscanagarden indebolito, da parte destra della classifica, ma si sapeva. Obiettivo prioritario salvarsi per mantenere il posto in categoria, considerato che saranno ben quattro le retrocessioni dirette in C. Di più ai castelfranchesi non si può chiedere. Può migliorare invece la situazione del Gruppo Lupi di Pontedera nonostante la sconfitta interna per 3-0 contro i reggiani del San Martino in Rio, nel giorno del debutto in panchina del nuovo tecnico Simone Buti. Sui biancocelesti ha pesato l’assenza per un malanno di stagione della punta Nicotra, sostituito da Lazzeri. Questi i parziali: 20-25; 21-25, 21-25. Il Gruppo Lupi ha risposto meglio dal punto di vista caratteriale, giocando meno nervoso di altre volte. I pontederesi hanno tenuto fino alla metà di ogni set, per poi veder prevalere un avversario superiore, grazie a uomini come Quartarone, Ghelfi e Cordani. I reggiani hanno sbagliato poco nelle fasi determinanti, sprintando al momento opportuno, dimostrando di poter essere annoverati come una tra le favorite per la vittoria finale.

Marco Lepri