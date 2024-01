Volley serie B

In Serie B di volley maschile, la PromoPharma San Marino di coach Marco Ricci ha chiuso l’anno a quota 11 punti, mettendosi in testa al gruppone delle squadre che si giocheranno la salvezza. La partita di sabato prossimo, che segna la ripresa del campionato, la vede in trasferta contro il Potenza Picena che la segue in classifica a un solo punto. "Veniamo da un buon momento – conferma lo stesso Ricci – ma, se prima dovevamo lottare contro una sequela d’infortuni che ci ha senz’altro penalizzato, adesso dobbiamo essere bravi ad alzare il livello del nostro gioco dal punto di vista tecnico e tattico. Anche Potenza Picena viene da una vittoria. Ultimamente il loro staff tecnico ha inserito in squadra un nuovo schiacciatore-ricevitore spostandone un altro nella posizione di libero. In questo modo sono riusciti a migliorare le loro fasi di attacco e difesa. Sono un team in crescita, con giocatori esperti e giovani. Noi dovremo essere pazienti ad aspettare il momento giusto per chiudere il punto. Sarà un match probante per vedere se siamo davvero sulla strada giusta".