Volley, Serie B. Buon successo anche per il Gruppo Lupi Pontedera, ko l’Arno Castelfranco. Codyeco Lupi, vittoria e vertice

La Codyeco Lupi ha svolto al meglio i compiti delle ultime due settimane ottenendo quanto prefisso. I biancorossi, vincendo per 3-0 (nella foto) le sfide con Parma in casa e Firenze Volley in trasferta, hanno ottenuto il primo posto al giro di boa e, con questo, la possibilità di procedere col cammino in Coppa Italia. Ora ci sarà un doppio confronto con i varesini del Saronno, con gara d’andata nel prossimo fine settimana in Lombardia e ritorno mercoledì prossimo al PalaParenti. La vincente accederà alla Final Four. Intanto la classifica, al termine dell’andata, nei quartieri alti è la seguente: Santa Croce 34, Camaiore 32, Sassuolo 31, San Martino 30, Sestese 28.

La Codyeco è reduce da otto vittorie consecutive e, con Bini nel ruolo di libero, i conciari sono imbattuti. Da segnalare la graduale crescita di Da Prato. Al PalaMattioli fiorentino, Da Prato ha realizzato 18 punti, quale miglior marcatore del match. I “Lupi” si sono imposti con i seguenti parziali: 13-25; 17-25; 23-25. Il Firenze Volley si è reso pericoloso solo nella parte finale dell’ultimo set.

L’ultimo turno dell’andata ha fatto registrare la netta affermazione del Gruppo Lupi Pontedera a Grosseto. I biancocelesti di coach Buti (al quale dà man forte Innocenti) hanno superato i maremmani per 3-1 in trasferta.

Questo l’andamento dei parziali: 25-16; 19-25; 19-25; 18-25. L’andamento dei punteggi è chiaro. Il Gruppo Lupi ha dominato dalla seconda frazione in poi, conquistando tre punti fondamentali. I metro di giudizio cambia in meglio, così come la classifica, che vede Pontedera (14) ad un solo punto dal Cecina e due dalla Toscana Garden Arno. I castelfranchesi sono stati superati per 3-1 in casa dal Cus Genova, restando a mani vuote, venendo così risucchiati inaspettatamente nel vortice delle squadre pericolanti. Questi i parziali: 20-25; 25-20; 19-25; 22-25.

Marco Lepri