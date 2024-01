Volley Serie B-C-D. Quante emozioni a Campagnola. Alla fine esulta la Rubierese

In Serie B1, il derby lo vince la Giusto Spirito Rubierese per 3 a 2 sulla Tirabassi & Vezzali, dopo 2 ore e 30’ emozionanti di gioco nel palasport di Campagnola, anche se tanto equilibrio c’è stato solo nel quarto set chiuso 29 a 27. I parziali: 25-16 20-25 25-21 27-29 15-9. Rubiera ora è terza, Campagnola quinta.

Parlando sempre di Rubierese, la nazionale italiana under 20, con in forza Irene Mescoli, schiacciatrice della Giusto Spirito, si è qualificata per i campionati europei di categoria in programma dal 5 al 17 agosto.

Serie B. L’Ama San Martino perde in casa dal Modena Volley 1 a 3 (25-18 23-25 18-25 24-26). Sedici i punti di Cassandra e Ghelfi, Ama decima in classifica.

In B2, doppia sconfitta per le reggiane in Toscana: Fenice Pistoia-FOS Wimore Cvr 3-1 (25-20 23-25 25-16 25-21), Ariete Prato-Arbor Interclays 3-1 (22-25 25-19 25-12 25-21) con gara sospesa a lungo per problemi operativi del segnapunti. Arbor settima, Cvr tredicesimo.

Serie C maschile. Fabbrico–Vigili del Fuoco Marconi 1-3 (27-25 19-25 15-25 14-25); Circolo Inzani-Ama San Martino 3-1 (21-25 25-15 25-21 25-17), Everton-RCL Bastiglia 1-3 (17-25 25-19 23-25 20-25). Vigili terzi a un punto dalla prima.

Serie C femminile. Girone A: Jovi-BFT Burzoni Pc 0-3 (21-25 17-25 12-25); Everton-Energee3 Giovolley 3-0 (25-22 25-20 25-18). Everton terza ex-aequo. Nel girone B, Ama San Martino-San Michelese 3-0 (25-22 25-17 25-12). Ama prima in classifica, stasera alle 21,15, Mondial Carpi–Reggio Revisioni Rubierese. Serie D maschile. Girone A: Wimore Parma-Scandiano 2-3 (20-25 25-14 25-19 21-25 9-15); PSN Piacenza-Pieve 3-1 (25-21 25-21 18-25 25-14); Naytes Vaneton Interclays-Volley Tricolore 3-1 (26-28 25-16 25-18 25-17). Scandiano quarta sulla Vaneton. Nel girone B, 4 Torri Ferrara–BRV Almet 1-3 (10-25 16-25 25-22 20-25). L’Almet è sesta. Serie D femminile. Girone A: Fortlan Dibi-S. C. Parma 2-3 (21-25 25-23 25-23 24-26 12-15); RPF-RM Piacenza 0-3 (12-25 23-25 21-25), Pol. Coop Parma-Vaneton Limpia 0-3 (18-25 20-25 6-25), Noceto-L’Arena 2-3 (25-18 23-25 25-18 16-25 14-16). La Fortlan Dibi è quarta. Nel girone B, Poliespanse Correggio-Renusi Fabbrico 3-0 (25-20 25-18 25-23), Pol. Maranello-Everton 3-0 (25-18 25-16 25-18); Univolley Carpi-Ama San Martino 2-3 (25-20 17-25 25-18 15-25 16-18), Leonardi Marano-Saturno Guastalla 3-0 (25-15 25-13 25-19). Correggio prima, Fabbrico terza.

Claudio Lavaggi