Volley Serie B, C e D. Stasera il primo anticipo. La Vaneton sfida la capolista

Dopo il posticipo del turno scorso che nel girone B della Serie D femminile ha visto la Fortlan DiBi (nella foto Giorgia Cervellati), Fortlani DiBi liquidare il Fiorano per 3 a 0 (25-16 25-19 25-15), riprendono oggi i vari campionati di pallavolo, alcuni dei quali sono veramente agli sgoccioli. Oggi si gioca solo una partita, domani le altre.

SERIE C FEMMINILE. L’unica gara di C vede domani l’Everton (34 punti) sul terreno più che accessibile del Noceto (11). La squadra di coach Gianluca Aleotti è tranquilla al settimo posto.

SERIE D MASCHILE. Nel girone A, la prima gara in programma è proprio per stasera alle 21 alla palestra Pertini tra la Naytes Vaneton (38) e la capolista Busseto (55) e per i reggiani sarà davvero dura. Domani, invece, dovrebbe trovare meno problemi il Volley Scandiano (52) di coach Roberto Ferrari nell’affrontare alle 21,15, in via Longarone, il Baganzola (23). La lotta in testa è spietata, con Busseto ed Everton a 55 e la neo promossa Scandiano a 52. Più equilibrata appare Pallavolo Parma (30)-Pieve (37), fischio d’inizio alle 21. Nel girone C, trasferta impegnativa per la MoRe Volley (23) domani alle 21 sul campo di Savena (31).

SERIE D FEMMINILE. Nel girone A, due squadre in lotta per non retrocedere, con la Vaneton Limpia Mentani (5) che alle 21 alla Pertini affronta Fiorenzuola (3). Nel girone B, infine, la formazione di Marano sul Panaro (50) è prima in classifica nel girone e terza considerando la classifica avulsa tra tutti i gironi e dunque è squadra fortissima: alle 21,30, ospita l’Ama di San Martino in Rio (35), prima gara ufficiale dopo l’annuncio del ritiro del presidente Verissimo Marani.

c.l.