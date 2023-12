Volley Serie B, C e D. A Bardolino l’Ama lotta solo un set. La Giusto Spirito soffre, ma vince

In Serie B, Rubiera, Campagnola e Arbor festeggiano il Natale con due punti, carbone invece per Ama San Martino e Cvr.

SERIE B. L’Ama San Martino perde a Bardolino in casa del Volley Benacus 3 a 0 (26-24 25-19 25-22), lottando solo nel primo set. Reggiani inferiori a livello di ace, ricezione, attacco e muri: Ghelfi 14 punti, Ghilotti 12.

SERIE B1. La Tirabassi & Vezzali vince in casa con Pavia 3 a 2 (18-25 28-26 19-25 25-21 15-13). Una new entry, il 17enne libero Maddalena Bonato, sorella di Ludovica già in forza a Campagnola. La Giusto Spirito Rubierese soffre con Ozzano, ma vince in casa 3 a 2 (20-25 25-20 19-25 25-12 15-11) e ora è terza. SERIE B2. l’Arbor Interclays vince 3 a 2 (15-25 32-30 25-17 16-25 15-8) sul San Feliciano Perugia che la precede in classifica e dunque è un risultato prestigioso, maturato dopo 2 ore e 15’ di gioco. 20 i punti di Bigi, 15 per Maggiali e Macchetta. La Fos Wimore Cvr perde 2 a 3 (21-25 25-16 25-18 19-25 8-15) contro il Marsciano. Coach Augusto Sazzi toglie presto dal campo la figlia Lisa per poi reinserirla più avanti. 20 punti per Cattini, 17 Brunfranco.

SERIE C. Tra i maschi, bene l’Ama San Martino che supera San Benedetto 3 a 0 (17, 19, 12); combattuto il derby tra Vigili del Fuoco ed Everton, con successo dei primi 3 a 2 (21-25 25-22 22-25 25-19 15-7). Vigili terzi in classifica. Tra le ragazze, nel girone A bella vittoria dell’Everton in trasferta sulla Vap Piacenza: 1-3 (10-25 25-16 22-25 20-25) e quarto posto. Energee3 Giovolley-Cus Parma 0-3 (22, 20, 27), Rivergaro –Jovi 3-0 (16, 24, 18).

Nel girone B, derby di marca sammartinese oltre le aspettative: Reggio Revisioni Rubiera-Ama 0-3 (15, 16, 20) con l’Ama ora in vetta alla classifica.

SERIE D. Tra i maschi, girone A: Pieve-Wimore Parma 1-3 (25-19 21-25 16-25 22-25), Piacevolley-Naytes Vaneton Interclays 0-3 (18-25 24-26 17-25), Tricolore-Steriltom Piacenza 2-3 (25-22 22-25 26-24 16-25 13-15), Scandiano-Cus Parma 3-1 (25-12 25-14 24-26 25-21). Scandiano, neopromosso, è terzo.

Tra le ragazze, nel girone A, L’Arena-Sangio Podenzano 3-2 (19-25 25-23 25-11 10-25 15-11), Montebello Parma-Fortlan Dibi 3-0 (22, 20, 22), Vaneton Limpia-R.P.F. 3-1 (25-18 28-26 21-25 25-13). La Fortlan è terza ex aequo. Nel girone B, Ama San Martino-Pol. 4 Ville 3-0 (18, 17, 18), Renusi Fabbrico-Invicta Modena 3-0 (20, 19, 22), Saturno Guastalla-Pol. Maranello 2-3 (25-20 17-25 25-18 20-25 11-15), Everton-Poliespanse Correggio 0-3 (21, 13, 16), con il neopromosso Correggio di coach Uber Camurri a sorpresa, ma con merito, al comando della classifica.

Claudio Lavaggi