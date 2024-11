Volley Serie B, C e D. Ama, che colpo: vittoria e primato. Correggio spazza via Parma Squadre reggiane di volley impegnate in recuperi e anticipi. Ama San Martino al comando in Serie B, Poliespanse Correggio vince in Serie C femminile. Mo-Re Volley sconfitta in Serie D maschile. Anticipi e prossimi incontri nel panorama regionale.