Volley Serie B, C e D. Il CVR batte l’Arbor Interclays davanti a 350 spettatori

Nel campionato di Serie B di volley, l’Ama San Martino continua la sua rimonta iniziata con l’arrivo di Oreste Luppi come direttore sportivo: vince a Modena sull’Anderlini 3 a 0 (26, 14, 23) ed è ottava.

In B1 femminile, oltre Secchia male invece la Tirabassi & Vezzali che perde con il Volley Modena 3-1 (25-20 25-10 22-25 25-21).

La Giusto Spirito Rubiera supera 3 a 1 (25-21 25-13 23-25 25-19) la Bsc Sassuolo e sale al comando, ma con due gare giocate in più di Imola. Nel derby di B2 prevale la Fos Wimore Cvr per 3 a 1 (25-20 25-12 21-25 25-23) sull’Arbor Interclays davanti a 350 spettatori. 19 punti di Brunfranco, 14 Odorici, 13 Furegato tra le padrone di casa, 15 Macchetta, 13 Bigi e Maggiali tra le ospiti. "Stiamo crescendo – dice Augusto Sazzi, coach Cvr – le ragazze hanno lavorato tanto in palestra e ora iniziano ad assimilare quanto chiedo loro. Bello spot per noi e per la pallavolo reggiana". "Brutto approccio – ribatte Gianni Baratella, coach Arbor – sotto 0 a 2, abbiamo reagito ma non è bastato. La pausa non ci ha fatto bene".

In Serie C: tra i maschi, Vigili del Fuoco-IES Sassuolo 3-2 (22-25 20-25 25-23 25-18 22-20, Vigili primi in classifica. Everton-Bluenergy Piacenza 1-3 (24-26 25-22 20-25 23-25), San Benedetto Parma-Fabbrico 0-3 (19, 23, 21). Tra le ragazze, girone A, Everton-CUS Parma 3-2 (25-16 20-25 23-25 25-22 15-13), Rivergaro-Energee3 Giovolley 3-0 (16, 19, 26). Jovi-Miovolley Piacenza 0-3 (15, 11, 25). L’Everton è quinta. Nel girone B, Nonantola-Ama San Martino 0-3 (21, 20, 16), Bonora Bologna-Reggio Revisioni Rubierese 0-3 (17, 17, 19). San Martino è prima. Serie D maschile, girone A: Circ. Inzani Parma-Pieve 1-3 (25-19 23-25 19-25 15-25), Naytes Vaneton Interclays-Volley Parma 3-1 (25-16 25-20 22-25 25-23), Scandiano-Busseto 3-0 (25, 16, 23), Tricolore-Pall. Parma 1-3 (25-21 20-25 21-25 18-25). Scandiano è terza. Girone B, Crevavolley-B.R.V. Almet 3-1 (25-18 19-25 25-15 25-22), luzzaresi sesti.

Tra le ragazze, girone A, Vaneton Limpia-L’Arena 3-1 (14-25 25-20 27-25 25-18), R.P.F.-Fortlan Dibi 1-3 (17-25 9-25 27-25 11-25); Fortlan e Vaneton quarte. Nel girone B, Soliera 150-Everton 3-0 (9, 16, 5), Ama San Martino-Renusi Fabbrico 3-1 (25-22 21-25 25-17 25-19), Mondial Quartirolo-Saturno Guastalla 0-3 (13, 14, 13), Univolley Carpi-Poliespanse Correggio 0-3 (19, 18, 21). Correggio è prima con una gara in più.

Claudio Lavaggi