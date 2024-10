Volley Serie B, C e D. Il maltempo cancella tante partite. La Rubierese gioca e fa il blitz a Pisa

E’ stato un weekend travagliato per la pallavolo: il comitato regionale Fipav ha infatti rinviato le gare di Serie C e D, ma alcune partite si erano giocate in anticipo. Inoltre a livello nazionale si è giocato dappertutto, con rinvio dei soli incontri legati alle zone alluvionate.

In B maschile San Martino e Vigili non hanno giocato, mentre in B1 femminile ferma la Tirabassi & Vezzali che recupererà il 7 novembre a Campagnola contro la Anderlini Modena. In campo la Giusto Spirito Rubierese (nella foto) che ha vinto in casa della Cavallini Pisa per 3 a 1 (25/27 25/19 25/23 25/23).

In B2 femminile Massavolley-Fos Cvr si gioca oggi alle 20,30, mentre è andata male alle altre due. L’Arbor Interclays ha perso 3 a 0 (18, 17, 19) a Porto Potenza Picena. Stessa sorte per l’Ama San Martino, sconfitta a Filottrano 3 a 0 (15, 19, 13).

In Serie D, ecco i tre anticipi. Tra le ragazze, la Vaneton Limpia perde 3 a 0 (20, 22, 21) in casa del Borgovolley Fidenza. Tra i maschi, girone A, Pieve-Busseto 1-3 (23/25 25/16 23/25 12/25); nel girone B, il derby tra la Bassa Reggiana Volley Luzzara e la San Marco Matrix Guastalla va ai padroni di casa, che vincono 3 a 0 (18 20, 21).

c.l.