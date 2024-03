Volley Serie B, C e D. La Rubierese fa la voce grossa in trasferta Giornata vincente per il volley di Serie B con tre successi esterni per le ragazze in campi difficili. Ottimi risultati per Giusto Spirito Rubierese e Reggio. Modena Volley-Ama San Martino termina 2-3. Everton e Ama San Martino prime nei rispettivi gironi. Scandiano e Correggio prime ex aequo.